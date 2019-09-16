2019-09-16T11:58:36+03:00
Общество

В Ноябрьске пересадили неудобный лес

Подходящее место нашли у музея под открытым небом «Дом солнца»
Анна Полякова
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В Ноябрьске пересадили неудобный лес Фото: puradm.ruВ Ноябрьске пересадили неудобный лес Фото: puradm.ru
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В Ноябрьске спасли лес, выросший не на месте. Ему грозило вырубание, поскольку молодняк появился на рядом с линий электропередач. Кроны деревьев рано или поздно стали бы задевать провода.

Общественники и полицейские в рамках акции «Живи, лес!» сохранили растения. Ноябрьские общественники выкопали деревца на территории промышленной вырубки. Разрешение на эти работы им выдал лесхоз, сообщает общественный совет полиции Ноябрьска.

Подходящее место нашли у музея под открытым небом «Дом солнца». Он находится через дорогу от парогазовой электростанции. Саженцы перевезли на автомобиле и пересадили.

Мероприятия в рамках акции «Живи, лес!» продлятся на Ямале до конца октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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