СЕГОДНЯ 11:36 2019-09-16T11:37:24+03:00

Ямалец всадил в грудь собутыльника нож пять раз, не желая его убивать Фото: Ольга Крыльцова

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Жителя Красноселькупского района будут судить за убийство собутыльника. 48-летний ямалец признает вину в преступлении лишь частично. Он нанёс потерпевшему несколько ударов ножом в грудь, однако утверждает, что убивать его не хотел.

Это произошло ночью 26 июня в селе Красноселькуп. По данным следствия, мужчина пришел в гости к местному жителю. В ходе пьяного застолья между ними возникла ссора. Вооружившись ножом, гость нанес хозяину не менее пяти ударов ножом в область грудной клетки слева.

Расследование уголовного дела по статье «Убийство» завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Мужчину заключили под стражу еще в ходе предварительного следствия, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU