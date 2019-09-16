В Тарко-Сале едва успели спасти школу от разрушения

СЕГОДНЯ 10:24 2019-09-16T10:27:36+03:00

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Школу Тарко-Сале, которую успели спасти от разрушения, планируют открыть 17 сентября. Во время ремонта, когда приступили к демонтажу облицовочных плит, строители обнаружили дефекты – внешняя кирпичная кладка под воздействием низких температур частично рассыпалась.

В результате работы затянулись. Изначально завершить капремонт школы планировалось до 25 августа, сообщает администрация Пуровского района.

Однако сейчас со школы уже сняты строительные леса: к настоящему моменту рабочие полностью восстановили кладку, утеплили и закрыли облицовкой три четверти периметра фасада, заднюю стену завершат во время каникул.

Школьники и педагоги первой общеобразовательной школы Тарко-Сале готовятся вернуться в родное здание. 17 августа приемная комиссия еще раз оценит школу на предмет обеспечения безопасности учебного процесса, и, в случае положительного вердикта 17 сентября отремонтированные классы примут своих учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU