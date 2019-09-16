2019-09-16T10:05:58+03:00
Происшествия

Новоуренгойца, пнувшего полицейского, отправили в колонию-поселение

Отбывать наказание он будет на 1 год 2 месяца
Анна Полякова
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Новоуренгойца, пнувшего полицейского, отправили в колонию-поселениеНовоуренгойца, пнувшего полицейского, отправили в колонию-поселениеФото: Ольга Крыльцова
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Жителя Нового Уренгоя привлекли к ответственности за насилия в отношении полицейского. Инцидент произошёл ночью 2 марта 2019 года.

Во время патрулирования маршрута правоохранители выявили 33-летнего пьяного горожанина, которого отвезли на медицинское освидетельствование в лечебное учреждение. Там мужчина стал вести себя агрессивно, неадекватно в отношении полицейского, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей. На требование угомониться новоуренгоец пнул стража порядка.

Уголовное дело расследовали по стать «Применение насилия в отношении представителя власти». В результате в августе суд вынес решение о признании мужчины виновным. Его наказали лишением свободы на 1 год 2 месяца в колонии-поселения, сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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