Новоуренгойца, пнувшего полицейского, отправили в колонию-поселение

СЕГОДНЯ 10:05 2019-09-16T10:05:58+03:00

Отбывать наказание он будет на 1 год 2 месяца

Изменить размер текста: A A

Жителя Нового Уренгоя привлекли к ответственности за насилия в отношении полицейского. Инцидент произошёл ночью 2 марта 2019 года.

Во время патрулирования маршрута правоохранители выявили 33-летнего пьяного горожанина, которого отвезли на медицинское освидетельствование в лечебное учреждение. Там мужчина стал вести себя агрессивно, неадекватно в отношении полицейского, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей. На требование угомониться новоуренгоец пнул стража порядка.

Уголовное дело расследовали по стать «Применение насилия в отношении представителя власти». В результате в августе суд вынес решение о признании мужчины виновным. Его наказали лишением свободы на 1 год 2 месяца в колонии-поселения, сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU