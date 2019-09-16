2019-09-16T10:07:16+03:00
Общество

В Салехарде 33 дома передали на временное управление

Прежнюю УК лишили лицензии
Анна Полякова
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В Салехарде 33 дома передали на временное управление Фото: Администрация СалехардаВ Салехарде 33 дома передали на временное управление Фото: Администрация Салехарда
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В Салехарде состоялось общее собрание жильцов 33 многоквартирных домов, оставшихся без управления. Как пояснили в администрации города, компания «Альянсгрупп» лишилась лицензии по управлению многоквартирниками. УК не выполняла свои обязательства, хотя платежи шли вовремя.

Однако власти ямальской столицы не оставили данные дома без внимания, в соответствии с законом их передали на временное управление «УК Доверие».

На встрече с представителями администрации города и управляющих организаций, жильцы домов задали все интересующие вопросы и получили максимально развернутые и подробные ответы.

В ходе собрания собственники определялись с управляющей компанией и способом управления. Также жильцам разъяснили порядок выбора управляющей организации, и оформление необходимых документов.

После принятия решения собственники должны направить протоколы голосования в Департамент государственного жилищного надзора ЯНАО.

Если жильцы многоквартирных домов, не определятся с управляющей компанией самостоятельно, то в соответствии с законом орган местного самоуправления обязан провести торги по отбору УК.

В разговоре приняли участие представители трех управляющих организаций, которыми был предложен перечень работ и услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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