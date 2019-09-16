На Ямале завершилась VII Обская сельскохозяйственная ярмарка

СЕГОДНЯ 09:40 2019-09-16T09:40:24+03:00

Свою продукцию представили аграрии от ЯНАО до Краснодарского края

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В Мужи Шурышкарского района в минувшие выходные с размахом прошла Обская сельскохозяйственная ярмарка, много лет подряд имеющая статус главного аграрного события округа, сообщает правительстве региона.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал мероприятие настоящим осенним праздником, который в полной мере демонстрирует мастерство и уникальные успехи северян, умеющих и газ добывать, и выращивать вкусную и экологически чистую продукцию.

- Это уже признанная и действенная площадка для укрепления сотрудничества и обмена опытом, где собираются представители сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и домашних подворий, - подчеркнул глава региона.

Свою продукцию в Мужах представили аграрии и фермеры многих регионов – от Ямала до Краснодарского края. Всего на участие в ярмарке поступило 78 заявок.

Гостей праздника порадовали концертной программой, выставкой сельскохозяйственных животных и техники, и, конечно, угощением. «Фишкой» торжества этого года был отборный жареный горковский картофель.

Напомним, впервые районная сельхозярмарка прошла в 1942 году. Традиция возродилась. в 2013 года. Каждый раз ярмарку посещают около 2,5 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU