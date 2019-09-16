В Салехарде 17 августа взвоют сирены

СЕГОДНЯ 09:28 2019-09-16T09:28:42+03:00

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Жителей Салехарда просят не пугаться, когда 17 сентября завоют сирены. Администрация города предупреждает, что Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ямальской столицы будет проводить проверку системы оповещения населения.

В 10.00 будет произведено кратковременное включение электросирен и громкоговорителей. Мероприятие традиционно проводится в рамках плановой проверки работоспособности территориальной системы централизованного оповещения населения города.

ИСТОЧНИК KP.RU