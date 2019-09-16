В Салехарде 17 августа взвоют сирены
Горожан просят не пугаться сигнала
В Салехарде 17 августа взвоют сирены Фото: Администрация Салехарда
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Жителей Салехарда просят не пугаться, когда 17 сентября завоют сирены. Администрация города предупреждает, что Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ямальской столицы будет проводить проверку системы оповещения населения.
В 10.00 будет произведено кратковременное включение электросирен и громкоговорителей. Мероприятие традиционно проводится в рамках плановой проверки работоспособности территориальной системы централизованного оповещения населения города.
ИСТОЧНИК KP.RU