2019-09-16T09:18:26+03:00
Звезды

В Ноябрьске «Клинический случай» открыл новый театральный сезон

Зритель принял премьеру на бис
Анна Полякова
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В Ноябрьске «Клинический случай» открыл новый театральный сезон Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске «Клинический случай» открыл новый театральный сезон Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске премьера пьесы Рэя Куни «Клинический случай» дала старт новому театральному сезону. Зритель принял игру актёров городского театра на бис.

Главный режиссёр Анатолий Лобанов поблагодарил местных зрителей, которые всегда тепло, по-домашнему, встречают артистов.

По замыслу режиссера костюмы и декорации выполнены в трех базовых цветах - красном, белом и черном. Каждый из них несет определенную эмоциональную нагрузку. После премьеры труппа приступит к постановке нового спектакля, сообщили в администрации Ноябрьска.

Напомним, Год театра в городе начался с классики - спектакля по пьесе Гоголя «Женитьба», 13 декабря он завершится постановкой тоже классического произведения - спектаклем «Доходное место» по пьесе Н. Островского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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