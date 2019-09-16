СЕГОДНЯ 08:58 2019-09-16T08:58:39+03:00

Из-за сумки с мусором по тревоге подняли экстренные службы Салехарда Фото: Ольга Крыльцова

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Сумка с мусором переполошила утром 16 сентября весь Салехард. Тревогу подняли бдительные местные жители, заметившие бесхозный предмет на улице Республики недалеко от школы №2.

Звонок в полицию таинственной и, возможно, опасной находке поступил около восьми часов утра. Горожан напугало расположение предмета – рядом с учебным заведением.

На место выехали все экстренные службы. Через 20 минут выяснилось, что вещь, брошенная возле школы, не представляет угрозы, сообщили в местной полициии.

ИСТОЧНИК KP.RU