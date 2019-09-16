Из-за сумки с мусором по тревоге подняли экстренные службы Салехарда
Бесхозный предмет обнаружили возле школы
Из-за сумки с мусором по тревоге подняли экстренные службы СалехардаФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:
Сумка с мусором переполошила утром 16 сентября весь Салехард. Тревогу подняли бдительные местные жители, заметившие бесхозный предмет на улице Республики недалеко от школы №2.
Звонок в полицию таинственной и, возможно, опасной находке поступил около восьми часов утра. Горожан напугало расположение предмета – рядом с учебным заведением.
На место выехали все экстренные службы. Через 20 минут выяснилось, что вещь, брошенная возле школы, не представляет угрозы, сообщили в местной полициии.
ИСТОЧНИК KP.RU