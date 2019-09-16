Салехардцы пробежали марафон ради здоровья землячки

СЕГОДНЯ 08:33 2019-09-16T10:15:55+03:00

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В Салехарде в субботу, 14 сентября, прошел благотворительный полумарафон «Полярный круг». Стартовый взнос за участие – 500 рублей - при регистрации участников сразу же поступал на счет благотворительной организации «Ямине» в поддержку десятилетней жительницы окружного центра Жанны Лабинской.

Девочка страдает ДЦП, но отчаянно борется за возможность ходить. Она уже прошла несколько курсов реабилитации, и врачи отмечают улучшение здоровья. Вырученные средства будут потрачены на реабилитацию девочки в Челябинском центре «Сакура». Стоимость курса — 200 тысяч рублей.

По предварительным данным на старт вышли около 200 горожан. Дождь не стал для них помехой. Всего в этот день было три забега – полумарафонская дистанция, а также более короткие на 10 и 5 километров. В забеге на пять километров принял участие губернатор Дмитрий Артюхов.

В забеге на пять километров принял участие губернатор Дмитрий Артюхов Фото: Администрация Салехарда

Участники, успешно преодолевшие заявленные дистанции, получили медали «финишёра». А победители и призёры в каждой дистанции награждены кубками, дипломами и денежными призами.

Мероприятие было организовано в рамках празднования Дня физической культуры и спорта в автономном округе, который проходит ежегодно во вторую субботу сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU