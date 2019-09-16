СЕГОДНЯ 08:20 2019-09-16T08:42:01+03:00

В Уренгое самую проблемную улицу отремонтируют в 2020 году Фото: puradm.ru

На реконструкцию дорог в этом году потратят 10 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В Уренгое следующим летом капитально отремонтируют самую проблемную улицу - Первопроходцев, сообщает администрация Пуровского района. Сейчас по ней идет доработка проектно-сметной документации.

В этом году из муниципальной казны выделили 10 млн рублей на проведение уличных дорожных работ и ямочного ремонта. Список проблемных участков сформировали заранее.

По контракту работы должны завершить к 30 сентября, но подрядчик заверил, что справится к концу недели: всё будет зависеть от погодных условий. В бригаде трудятся восемь человек и пять единиц техники: самосвал, два погрузчика, каток и поливомоечная машина.

В управлении городского хозяйства между тем наметили фронт работ на 2020 год. В планах ремонт еще шести уличных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU