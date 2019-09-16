Главная переправа Ямала после утреннего тумана вернулась к работе
На линии - все шесть паромных составов
Главная переправа Ямала после утреннего тумана снова возобновила работу Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Переправа Салехард-Лабытнаги после тумана, спустившегося утром 16 сентября, возобновила работу, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа.
Работа паромов была временно приостановлена. Однако с 9:00 на линии действуют все 6 паромных составов.
Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.
ИСТОЧНИК KP.RU