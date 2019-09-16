2019-09-16T06:47:42+03:00
Спорт

На Ямале появился новый Посол ГТО

Общественную миссию будет нести Юлия Юдина
Анна Полякова
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На Ямале появился новый Посол ГТО Фото: yanao.ruНа Ямале появился новый Посол ГТО Фото: yanao.ru
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Мастер спорта России по северному многоборью Юлия Юдина теперь будет нести важную общественную миссию. Ямальская спортсменка стала обладательницей официального статуса «Посол Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО».

Она будет личным примером пропагандировать здоровый образ жизни среди ямальцев. Как пояснили в правительстве ЯНАО, Послами ГТО становятся обычно титулованные спортсмены, а назначаются они по решению Министерства спорта РФ.

В прыжках через нарты спортсменка Юлия Юдина вне конкуренции. С зимних Арктических игр, которые проходили в 2018 году в Канаде, она привезла «золото», установив рекорд. В том же 2018 году Юлия Юдина завоевала «бронзу» на Чемпионате и первенстве России по северному многоборью в Белоярском, а за год до этого стала серебряным призером Открытого Кубка ЯНАО.

Среди действующих Послов ГТО олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, руководители регионов, деятели культуры и искусства, общественные деятели. Кстати, одна из Послов округа – Александра Горячкина, международный гроссмейстер среди женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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