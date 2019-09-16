Погода на Ямале 16 сентября: ожидаются дожди при западном ветре
В понедельник, 16 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +9 градусов, пасмурно, вечером начнется дождь. Ветер юго-западный 4 м/с.
В Ноябрьске +15 градусов, облачно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 7 м/с.
В Новом Уренгое +5 градусов, пасмурно, дождь. Ветер восточный 2 м/с.
В Надыме +13 градусов, переменная облачность, в первой половине дня - дождь. Ветер юго-западный 4 м/с.
В Губкинском +14 градусов, переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный 6 м/с.
В Тарко-Сале +13 градусов, пасмурно, дождь. Юго-западный ветер 5 м/с.
В Муравленко + 13 градусов, пасмурно, ближе небольшой дождь. Западный ветер 5 м/с.
В Лабытнанги +9 градусов, пасмурно, дождь начнется ближе к вечеру. Ветер юго-западный 5 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU