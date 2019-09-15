СЕГОДНЯ 13:08 2019-09-15T13:08:29+03:00

В Новом Уренгое проходит голосование за идею будущего Ледового городка Фото: Татьяна Коркина

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На ямальском интернет-портале «Живём на Севере», на платформе «Предлагай!», продолжается голосование за лучшую идею ледового городка в Новом Уренгое. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на сегодняшний день поступило 16 предложений.

- «Русские Матрёшки»

- «7 чудес света»

- «Советские новогодние мультики»

- «Планеты Солнечной системы»

- «Щелкунчик и мышиный король»

- «Славянская мифология»

- «Город воинской славы»

- «Легенды космоса»

- «Волшебники сапфирового города»

- «Весь мир – театр»

- «Венецианский фестиваль»

- «Тайны морей и океанов»

- «Хрустальная арена»

- «Wonderland» - сказочное место»

- «Герои мультфильмов Уолта Диснея»

- «Русь богатырская».

Отдать голос за понравившуюся идею можно до 18 сентября 2019 года. Спонсорами строительства ледового городка выступят предприятия Нового Уренгоя.

Напомним, что в 2018 году наибольшее количество голосов набрало предложение создать ледовый городок по мотивам сказок Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU