В Новом Уренгое проходит голосование за идею будущего Ледового городка
На ямальском интернет-портале «Живём на Севере», на платформе «Предлагай!», продолжается голосование за лучшую идею ледового городка в Новом Уренгое. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на сегодняшний день поступило 16 предложений.
- «Русские Матрёшки»
- «7 чудес света»
- «Советские новогодние мультики»
- «Планеты Солнечной системы»
- «Щелкунчик и мышиный король»
- «Славянская мифология»
- «Город воинской славы»
- «Легенды космоса»
- «Волшебники сапфирового города»
- «Весь мир – театр»
- «Венецианский фестиваль»
- «Тайны морей и океанов»
- «Хрустальная арена»
- «Wonderland» - сказочное место»
- «Герои мультфильмов Уолта Диснея»
- «Русь богатырская».
Отдать голос за понравившуюся идею можно до 18 сентября 2019 года. Спонсорами строительства ледового городка выступят предприятия Нового Уренгоя.
Напомним, что в 2018 году наибольшее количество голосов набрало предложение создать ледовый городок по мотивам сказок Пушкина.
ИСТОЧНИК KP.RU