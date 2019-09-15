2019-09-15T10:24:37+03:00
Происшествия

Житель Пуровского района похитил гуся у женщины-фермера

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Житель Пуровского района похитил гуся у женщины-фермераЖитель Пуровского района похитил гуся у женщины-фермераФото: pixabay.com
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В Пуровском районе возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 27-летнего молодого человека, который подозревается в грабеже.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, в полицию обратилась местная жительница. Женщина-фермер сообщила, что неизвестный похитил у неё гуся стоимостью более 2,5 тысяч рублей, после чего скрылся с птицей на своём автомобиле. Грабёж средь бела дня произошёл на глазах у соседки, которая тут же позвонила потерпевшей и сообщила номер отъехавшего автомобиля.

Подозреваемого тут же задержали, его личность установлена. Мужчине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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