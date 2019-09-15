Лже-продавец стройматериалов «надул» жителя Надыма почти на 3 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 07:09 2019-09-15T07:09:27+03:00

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В Надыме возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

В дежурную часть ОМВД России по Надымскому району 11 сентября обратился 48-летний местный житель, который сообщил, что внёс предоплату за покупку стройматериалов, но продавец перестал выходить на связь. Стражи правопорядка установили, что днём ранее на интернет-сайте мужчина нашёл объявление о продаже строительных материалов. Он позвонил по указанному номеру телефону, обсудил с продавцом условия закупки 15 листов ОСБ плиты и согласился внести предоплату за товар.

Сумма предоплаты составила 2600 рублей – эти деньги потерпевший перевёл на указанный неизвестным номер банковской карты. Вскоре мужчина попытался связаться с продавцом, но на звонки никто не отвечал. Покупатель понял, что его надули и обратился в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU