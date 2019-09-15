2019-09-15T04:12:01+03:00
Общество

Погода на Ямале 15 сентября: воздух прогреется до +10 градусов

А вот ночью ожидаются заморозки
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода на Ямале 15 сентября: воздух прогреется до +10 градусовПогода на Ямале 15 сентября: воздух прогреется до +10 градусовФото: Татьяна Коркина
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На Ямале сегодня, 15 сентября, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный 4-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+2 C, местами до +6 C. Температура воздуха днём +3…+10 C.

В Приуральском районе облачно, небольшой дождь. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью +1C, днём +3…+5 С.

В Ямальском районе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0 C, днём +4…+6 С.

В Тазовском районе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-6 м/с. Температура воздуха ночью 0C, днём +2…+5 C.

В Красноселькупском районе облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -1C, днём +1…+3 C.

В Пуровском районе облачность, без осадков. Ветер восточный 2-4 м/с. Температура воздуха ночью -1C, днём +5…+7 C.

В Надымском районе облачно, небольшой дождь. Ветер восточный 5-9 м/с. Температура ночью +1C, днём +4…+7 C.

В Шурышкарском районе облачно, дождь. Ветер восточный 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 C, днём +7…+10 C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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