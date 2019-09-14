2019-09-14T11:30:31+03:00
Общество

Жители Салехарда проголосовали за благоустройства озера Лебяжье

На очном этапе голосования в опросе приняло участие более 6300 человек
Алена Кульмухаметова
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Жители Салехарда проголосовали за благоустройства озера Лебяжье. Фото с сайта администрации города СалехардЖители Салехарда проголосовали за благоустройства озера Лебяжье. Фото с сайта администрации города Салехард
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В Салехарде подведены итоги "очного" этапа опроса по благоустройству общественных территорий в рамках программы "Комфортная городская среда". Горожане проголосовали за общественные территории, которые, по их мнению, следует благоустроить в городе в первую очередь.

По информации администрации города Салехард, жителям города на выбор были предложены шесть общественных территорий: «лебяжье озеро», кварталы ямальский, 20 и 24 и памятники «Пограничникам Арктики» и «Ветеранам боевых действий». Все эти территории определены салехардцами во время первого этапа голосования, которое проходило на портале «Живем на Севере». Всего на очном этапе голосования в опросе приняло участие более 6300 человек.

С подавляющим преимуществом свыше 4000 голосов первое место заняло благоустройство «лебяжьего озера». Второе место – памятник ветеранам боевых действий (около 2800 голосов) и затем практически голос в голос идут оставшиеся объекты.

Добавим, что проекты будут реализованы в 2020 году в порядке определившейся приоритетности в зависимости от финансирования. Ко всем территориям будет применен комплексный подход, с устройством стоянок, подъездных путей и зон отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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