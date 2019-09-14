Ноябрянка поверила «сотруднице банка» и осталась без денег

СЕГОДНЯ 07:57 2019-09-14T07:57:57+03:00

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Жители Ямала продолжают попадать на типичные уловки мошенников. Вернуть деньги удается не всегда.

Так, очередное мошенничество зарегистрировано в Ноябрьске. 11 сентября в дежурную часть городской полиции обратилась местная жительница с заявлением о краже денег с банковской карты. Полицейским она рассказала, что на ее телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась представителем службы безопасности банка и пояснила, что со счета ноябрянки неизвестные пытаются снять деньги и для того, чтобы данную операцию заблокировать, необходимо продиктовать номер банковской карты и три цифры на оборотной стороне. Ноябрянка, не раздумывая, продиктовала все данные своей карты, после чего с банковской карты были списаны 60 500 рублей. По данному факту следственным возбуждено уголовное дело по статье «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

Как отметила заявительница о фактах мошенничества знала, но не подозревала, что сама попадется на уловки мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU