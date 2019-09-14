2019-09-14T07:00:55+03:00
Общество

Погода на Ямале 14 сентября: пройдут небольшие дожди, кое-где выпадет снег

Воздух прогреется не выше +9 градусов
Вадим Бегун
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В некоторых районах Ямала выпадет небольшой снег.В некоторых районах Ямала выпадет небольшой снег.Фото: Ольга Крыльцова
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В субботу, 14 сентября, в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается переменная облачность и редкие дожди, местами сильный ветер.

В Ноябрьске и Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём около +7 градусов. Ветер восточный 2-4 метра в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме переменная облачность. Температура воздуха днём около +3 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе переменная облачность, ожидается небольшой снег. Температура воздуха днём -1, +1 градусов. Ветер северный 5-8 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +3, +4 градусов. Ветер восточный 7-10 метров в секунду.

В Мужах пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +7, +9 градусов. Ветер северо-восточный 4-7 метров в секунду.

В Яр-Сале переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём +3, +5 градусов. Ветер юго-восточный 6-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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