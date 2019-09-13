2019-09-13T15:38:02+03:00
Общество

Педагоги Ямала принимают участие на форуме в Санкт-Петербурге

За мероприятием можно проследить в онлайн режиме
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Педагоги Ямала принимают участие на форуме в Санкт-Петербурге. Фото с сайта правительства ЯНАОПедагоги Ямала принимают участие на форуме в Санкт-Петербурге. Фото с сайта правительства ЯНАО
Изменить размер текста:

На IV Международном гуманитарном педагогическом форуме «Живая классика», который пройдет в Санкт-Петербурге 20-23 сентября, соберутся учителя, библиотекари и представители департаментов образования из 85 регионов России и 60 стран мира. В числе участников и ямальцы.

Для педагогов, которых на форуме объединяет совместное участие в развитии масштабного детского конкурса юных чтецов «Живая классика», это прекрасная возможность обменяться накопленным опытом.

Кстати, в этом году все, кому не безразличны вопросы образования, смогут увидеть ключевые мероприятия форума в режиме реального времени не приезжая при этом в Петербург. На официальном сайте конкурса www.youngreaders.ru будет организована онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале из-за плохой погоды перенесли вертолетные рейсы
Чтобы помнить: югорские депутаты встретились с жителями блокадного Ленинграда
Надымчанка назвала пароль и лишилась 20 тысяч рублей
В больницы Ноябрьска поступило новое медицинское оборудование
На месторождении Ямала двое мужчин похитили 23 тонны нефти
В Тарко-Сале откроют второй городской парк
Ноябрянина за непослушание отправили в колонию строгого режима
Жители Самбурга отметят День села забегом с женами, поеданием арбузов и дискотекой
Лучших работников музея выберут на Ямале
В Салехарде судят пьяного водителя за нападение на автоинспекторов
Ведущему «Поедим, поедим!» предложили принять участие в медвежьих игрищах на Ямале
Полиция Муравленко ищет злоумышленника, который обокрал пенсионера
На Ямале до 2025 года из аварийного жилья переселят 38,5 тысяч семей
Под Ноябрьском в ДТП со служебной «ГАЗелью» пострадали пассажиры
Погода на Ямале 13 сентября: небольшие дожди и сильный ветер
На Ямале за жестокое изнасилование женщины судят пуровчанина
В Яр-Сале продолжается благоустройство села
Ямальский чум установят в московском парке «Зарядье»
В Новом Уренгое департамент заплатит ребенку за порезанную на площадке руку
На Ямале создают интерактивную карту факторий
В Салехарде за нападение на полицейского судят тазовчанку