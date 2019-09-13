Педагоги Ямала принимают участие на форуме в Санкт-Петербурге
На IV Международном гуманитарном педагогическом форуме «Живая классика», который пройдет в Санкт-Петербурге 20-23 сентября, соберутся учителя, библиотекари и представители департаментов образования из 85 регионов России и 60 стран мира. В числе участников и ямальцы.
Для педагогов, которых на форуме объединяет совместное участие в развитии масштабного детского конкурса юных чтецов «Живая классика», это прекрасная возможность обменяться накопленным опытом.
Кстати, в этом году все, кому не безразличны вопросы образования, смогут увидеть ключевые мероприятия форума в режиме реального времени не приезжая при этом в Петербург. На официальном сайте конкурса www.youngreaders.ru будет организована онлайн-трансляция.
ИСТОЧНИК KP.RU