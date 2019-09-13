СЕГОДНЯ 15:38 2019-09-13T15:38:02+03:00

Педагоги Ямала принимают участие на форуме в Санкт-Петербурге. Фото с сайта правительства ЯНАО

За мероприятием можно проследить в онлайн режиме

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На IV Международном гуманитарном педагогическом форуме «Живая классика», который пройдет в Санкт-Петербурге 20-23 сентября, соберутся учителя, библиотекари и представители департаментов образования из 85 регионов России и 60 стран мира. В числе участников и ямальцы.

Для педагогов, которых на форуме объединяет совместное участие в развитии масштабного детского конкурса юных чтецов «Живая классика», это прекрасная возможность обменяться накопленным опытом.

Кстати, в этом году все, кому не безразличны вопросы образования, смогут увидеть ключевые мероприятия форума в режиме реального времени не приезжая при этом в Петербург. На официальном сайте конкурса www.youngreaders.ru будет организована онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU