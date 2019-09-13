На Ямале из-за плохой погоды перенесли вертолетные рейсы

13 Сент. 14:52 2019-09-13T14:52:36+03:00

Они возобновятся через сутки

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Вертолетные рейсы из Салехарда по двум маршрутам отменены 13 сентября по метеоусловиям.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, задержка объявлена на сутки. Рейсы ЯЛ-56/57 по маршруту «Салехард - Яр-Сале - Новый Порт - Мыс Каменный и обратно» и ЯЛ-68/69 "Д" по маршруту «Салехард - Яр-Сале - Мыс Каменный – Сеяха и обратно» состоятся 14 сентября.

По информации синоптиков, 13 сентября на территории округа Ямало-Ненецкого автономного округа переменная облачность, ветер 3-8 метров с секунду с порывами до 12 метров в секунду, местами осадки в виде дождя. Средняя температура воздуха +8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU