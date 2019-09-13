Надымчанка назвала пароль и лишилась 20 тысяч рублей

13 Сент. 14:43 2019-09-13T14:43:49+03:00

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Жители Ямала продолжают попадать на уловки мошенников. Так, 12 сентября в отдел полиции Надыма с заявлением о хищении более 20 тысяч рублей обратилась 35-летняя местная жительница.

Стражам порядка женщина рассказала, что 9 сентября ей позвонила неизвестная, якобы работающая сотрудником службы безопасности на сайте банка и пояснила, что ее личный кабинет взломали мошенники, которые, используя личные данные, оформили кредит на сумму 3 750 тысяч рублей. Для отмены данной операции неизвестная предложила заявительнице сообщить пароль из смс–сообщения, что потрясенная произошедшим женщина и сделала. Тут же с карты списались 20 433 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU