В больницы Ноябрьска поступило новое медицинское оборудование

13 Сент. 14:27 2019-09-13T14:27:10+03:00

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Больницы Ноябрьска получают медицинское оборудование. Об этом заявили в пре—службе городской администрации.

Так, в детской поликлинике города Ноябрьск появился анализатор гематологический ИВД - это лабораторный прибор, предназначенный для подсчета популяций клеток крови. Изделие полностью автоматизировано на всех этапах процедуры.

В помощь врачам Ноябрьска пришел и ультразвуковой аппарат для исследования сосудов сердца и мозга экспертного класса. Аппарат позволяет работать с высокой частотой кадров для проведения точнейших ультразвуковых исследований сердца, сосудов и внутренних органов взрослых и детей. Он обладает возможностью четырехмерной реконструкции и многоплановой визуализации сердца в реальном масштабе времени. Это еще один шаг вперед ноябрьских медиков в диагностике.

Новый помощник теперь на службе и у гастроэнтерологов ЦГБ. Аппарат нового поколения - видеоэндоскопический комплекс сможет различить мельчайшие текстуры ткани и малоразличимые цвета слизистой оболочки. Увеличение четкости повышает резкость эндоскопических изображений, благодаря применению передовых алгоритмов подавления шума.

Отметим, что качество и доступность медицинской помощи – один из трех ключевых приоритетов губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, а обновление оснащения больниц и поликлиник региона отвечает задачам, которые ставит национальный проект «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU