В больницы Ноябрьска поступило новое медицинское оборудование
Больницы Ноябрьска получают медицинское оборудование. Об этом заявили в пре—службе городской администрации.
Так, в детской поликлинике города Ноябрьск появился анализатор гематологический ИВД - это лабораторный прибор, предназначенный для подсчета популяций клеток крови. Изделие полностью автоматизировано на всех этапах процедуры.
В помощь врачам Ноябрьска пришел и ультразвуковой аппарат для исследования сосудов сердца и мозга экспертного класса. Аппарат позволяет работать с высокой частотой кадров для проведения точнейших ультразвуковых исследований сердца, сосудов и внутренних органов взрослых и детей. Он обладает возможностью четырехмерной реконструкции и многоплановой визуализации сердца в реальном масштабе времени. Это еще один шаг вперед ноябрьских медиков в диагностике.
Новый помощник теперь на службе и у гастроэнтерологов ЦГБ. Аппарат нового поколения - видеоэндоскопический комплекс сможет различить мельчайшие текстуры ткани и малоразличимые цвета слизистой оболочки. Увеличение четкости повышает резкость эндоскопических изображений, благодаря применению передовых алгоритмов подавления шума.
Отметим, что качество и доступность медицинской помощи – один из трех ключевых приоритетов губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, а обновление оснащения больниц и поликлиник региона отвечает задачам, которые ставит национальный проект «Здравоохранение».
ИСТОЧНИК KP.RU