13 Сент. 12:59 2019-09-13T12:59:56+03:00

На месторождении Ямала двое мужчин похитили 23 тонны нефти. Фото с сайта УМВД ЯНАО

Вывезти углеводородное сырье они не успели

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На Ямале задержаны двое злоумышленников, которые на месторождении совершили незаконную врезку в магистральный трубопровод, расположенный на территории Пуровского района.

Полицейские установили, что в августе 2019 года путем врезки в нефтепровод было похищено 23 тонны нефти стоимостью около 400 тысяч рублей.

Однако злоумышленники не смогли распорядиться похищенным природным ресурсом, поскольку были задержаны правоохранителями на месте преступления.

Сотрудниками полиции установлены подозреваемые. Ими оказались 36-летний житель города Ноябрьска и 34-летний житель города Муравленко.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Один из них заключен под стражу, второй под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU