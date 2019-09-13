В Тарко-Сале откроют второй городской парк

13 Сент. 12:43 2019-09-13T12:43:40+03:00

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Жителей Тарко-Сале приглашают на открытие второго городского парка – Прибрежный. Он откроется в воскресенье 15 сентября.

По данным администрации Пуровского района, в парке появится многофункциональная дорожка с пешеходной зоной и велодорожкой общей протяжённостью почти два километра. Мероприятие начнется в 11 часов. После церемонии открытия новый объект городской инфраструктуры опробуют физкультурники – здесь проведут забеги ежегодного Кросса нации.

реки Пяку-Пур. Объект планируют построить в два этапа.

В этом году обустроят дорожку с покрытием из тротуарной плитки для движения в двух направлениях, ее суммарная ширина составит 5 м, протяженность - 1850 м. Велодорожка имеет замкнутый контур длиной 1350 м. Площадь обустраиваемой многофункциональной зоны на первом этапе составит 17 290 квадратных метров. Дорожка предназначена для бега, скандинавской ходьбы, езды на велосипедах и лыжероллерах, зимой будет использоваться в качестве лыжной трассы. Освещение велодорожки по всей длине оснастят светодиодными консольными светильниками, установленными на опорах высотой 8 м. Также в этом году здесь обустроят парковку и площадку с твердым покрытием для установки мобильного здания проката.

Напомним, Прибрежный – это второй городской парк, за создание которого в рамках программы «Комфортная городская среда» проголосовали таркосалинцы.

ИСТОЧНИК KP.RU