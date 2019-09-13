13 Сент. 12:04 2019-09-13T12:04:53+03:00

Ноябрянина за непослушание отправили в колонию строгого режима Фото: Татьяна Коркина

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Заменили условный срок на реальный в колонии строгого режима неуемному жителю Ноябрьска.

По информации прокуратуры ЯНАО, в феврале 2018 года в отношении жителя Ноябрьска, отбывшего уголовное наказание, судом установлен административный надзор сроком на 1 год с возложением обязанностей и ограничений.

Уголовник неоднократно допускал нарушения установленных судом ограничений, срок административного надзора был продлен до 20 февраля 2020 года.

В марте 2019 года мужчина семь раз привлекался к административной ответственности. Кроме того, в апреле 2019 года в ночное время он находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Неоднократное несоблюдение ноябряниным административных ограничений стало основанием для возбуждении в отношении него уголовного дела.

Приговором Ноябрьского городского суда подсудимый признан виновным, с назначением наказания в виде 4 месяцев лишения свободы.

Осужденный взят под стражу в зале суда и будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU