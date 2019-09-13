13 Сент. 11:26 2019-09-13T11:26:36+03:00

Жители Самбурга отметят День села забегом с женами, поеданием арбузов и дискотекой. Фото с сайта администрации Пуровского района

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Жители самого северного села Самбург Пуровского района 14 сентября готовятся отметить 85-летие со дня его основания.

Организаторы обещают провести юбилей села с размахом – праздник начнется в 11 часов с торжественного шествия коллективов предприятий и организаций. Затем пройдет парад детских колясок «карета моей мечты», а также организуют «открытый микрофон» - акция признания в любви селу для всех желающих.

В программе праздничных мероприятий – конкурсы на поедание арбуза и на лучшую поздравительную открытку ко Дню села, «Бой с тенью» и «Люди против машин». Для детей готовят отдельную конкурсно-игровую программу. Порадуют разнообразием и спортивные состязания: помимо традиционных схваток по гиревому спорту и жиму штанги, самбурчан ждут испытания в прыжках на скакалке (для дам) и забег с женами. Последних мужья должны будут доставить из точки «А» в точку «Б» на руках или плечах.

В течение всего праздника будет проводиться лотерея: каждые полчаса для присутствующих будет разыгрываться приз. Кроме того, жителей и гостей села ждут праздничный фейерверк и дискотека.

ИСТОЧНИК KP.RU