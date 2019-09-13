2019-09-13T09:58:15+03:00
Происшествия

В Салехарде судят пьяного водителя за нападение на автоинспекторов

Он избил сразу двух стражей порядка
Алена Кульмухаметова
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В Салехарде судят пьяного водителя за нападение на автоинспекторовВ Салехарде судят пьяного водителя за нападение на автоинспекторовФото: Татьяна Коркина
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Кулаком в лицо одному и пнул ногой второго полицейского агрессивный и нетрезвый водитель из Салехарда. За нападение на стражей порядка мужчине грозит срок.

По данным следственного комитета Ямала, 16 августа 2019 года в городе Салехарде вечером в дежурную часть полиции позвонил мужчина, который пояснил, что на своем автомобиле направляется вслед за автомобилем, водитель которого предположительно находится в состоянии алкогольного опьянения, так как многократно нарушает ПДД и создает аварийные ситуации. Весь путь правонарушителя звонивший отснял на камеру сотового телефона. Получив данную информацию, сотрудники ГИБДД немедленно выехали в направлении движения автомобилей. Местонахождение правонарушителя установили во дворе дома, где он припарковал машину. На появление сотрудников правоохранительных органов 35-летний обвиняемый отреагировал агрессивно. Одного из сотрудников полиции он повалил на землю и нанес ему несколько ударов кулаками в область лица, второму нанес удар ногой.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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