2019-09-13T09:31:36+03:00
Общество

Ведущему «Поедим, поедим!» предложили принять участие в медвежьих игрищах на Ямале

Съемки программы состоялись в июне
Алена Кульмухаметова
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Ведущему «Поедим, поедим!» предложили принять участие в медвежьих игрищах на Ямале. Скрин с программы НТВВедущему «Поедим, поедим!» предложили принять участие в медвежьих игрищах на Ямале. Скрин с программы НТВ
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Уже в эту субботу 14 сентября жители Ямала могут увидеть на канале НТВ программу «Поедим, поедим!», которая посвящена округу.

Съемки проходили в июне на территории музея-заповедника под Ханты-Мужи. Ведущий программы Джон Уоренн жил все это время в чуме, но чум был необычный, а цифровой. В нем было интерактивное телевидение, умные розетки, лампочки, домашние камеры видеонаблюдения и другая необычная «начинка».

Местные жители познакомили Джона с местной кухней, и пригласили его принять участие в национальном празднике «Медвежьи игрища».

Пока не известно приедет ли известный ведущий на мероприятие одного из главных мероприятий представителей коренного малочисленного населения Севера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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