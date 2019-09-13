Полиция Муравленко ищет злоумышленника, который обокрал пенсионера

СЕГОДНЯ 09:12 2019-09-13T09:12:57+03:00

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Пенсионер из Муравленко не сразу заметил, что лишился имущества. В полицию он обратился через несколько месяцев после кражи.

По информации УМВД ЯНАО, 9 сентября полиции Муравленко установлено, что в период с мая по июнь 2019 года неизвестный проник на огороженную территорию оптового склада и похитил электрическую подстанцию и металлолом, принадлежащий 60-летнему мужчине. Общая сумма причиненного ущерба составляет около 33 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Проводится расследование, устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления.

Преступнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет, штрафа в размере до 200 000 рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU