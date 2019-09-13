2019-09-13T08:34:54+03:00
Общество

На Ямале до 2025 года из аварийного жилья переселят 38,5 тысяч семей

Часть жителей округа могут переехать в Тюмень по программе "Сотрудничество"
Алена Кульмухаметова
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На Ямале до 2025 года из авариек переселят 38,5 тысяч семей. Фото с сайта правительства ЯНАОНа Ямале до 2025 года из авариек переселят 38,5 тысяч семей. Фото с сайта правительства ЯНАО
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудил на заседании правительства важнейшую тему – расселение аварийного жилья.

По данным правительства ЯНАО, в регионе на 10 сентября 2019 года признано аварийными 729 тысяч квадратных метров жилья. До 2025 года в рамках двух адресных программ автономного округа будет ликвидировано 569 тысяч квадратных метров жилья. Переехать в новые квартиры смогут около 38,5 тысяч семей. Позиция губернатора в четыре раза поднять план по ликвидации авариек в рамках национального проекта.

Он также просил глав уделить больше внимания общению с жителями и разъяснить им все возможные варианты переселения, будь то переезд из аварийного жилья в квартиру на территории округа или выбор в пользу Тюмени по программе "Сотрудничество".

ИСТОЧНИК KP.RU

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