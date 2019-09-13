2019-09-13T08:04:38+03:00
Происшествия

Под Ноябрьском в ДТП со служебной «ГАЗелью» пострадали пассажиры

Водитель пошел на обгон и столкнулся с внедорожником
Алена Кульмухаметова
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Под Ноябрьском в ДТП со служебной «ГАЗелью» пострадали пассажиры. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАОПод Ноябрьском в ДТП со служебной «ГАЗелью» пострадали пассажиры. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО
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Дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими произошло около восьми утра недалеко от Ноябрьска.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, 12 сентября около 8.10 на 91 км. трассы «Ноябрьск-Вынгапуровский» водитель «ГАЗели» при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным автомобилем «Тойота», совершающим обгон. В результате ДТП травмированы пассажиры «ГАЗели».

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых травмированы 2 человека. С начала 2019 года на ямальских дорогах в 3051 зарегистрированном ДТП, 16 человек погибли и 365 травмированы, в их числе 45 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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