2019-09-12T15:40:59+03:00
Происшествия

На Ямале за жестокое изнасилование женщины судят пуровчанина

Молодой человек напал на взрослую женщину
Алена Кульмухаметова
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На Ямале за жестокое изнасилование женщины судят пуровчанина. Фото с сайта СУ СК ЯНАОНа Ямале за жестокое изнасилование женщины судят пуровчанина. Фото с сайта СУ СК ЯНАО
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Нападение на женщину произошло в августе в селе Самбург Пуровского района ЯНАО. Вырвавшись из рук насильника, женщина обратилась в полицию.

В следственном комитете Ямало-Ненецкого автономного округа завершено расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Самбург Пуровского района. Мужчина обвиняется в изнасиловании.

Согласно материалам дела, 10 августа поздней ночью 29-летний житель села, будучи сильно пьян, жестоко избил 45-летнюю женщину и изнасиловал. После нападения женщина обратилась в полицию и злоумышленника задержали.

Мужчина ждет вынесение приговора суда, находясь под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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