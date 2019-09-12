На Ямале за жестокое изнасилование женщины судят пуровчанина
Молодой человек напал на взрослую женщину
На Ямале за жестокое изнасилование женщины судят пуровчанина. Фото с сайта СУ СК ЯНАО
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Нападение на женщину произошло в августе в селе Самбург Пуровского района ЯНАО. Вырвавшись из рук насильника, женщина обратилась в полицию.
В следственном комитете Ямало-Ненецкого автономного округа завершено расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Самбург Пуровского района. Мужчина обвиняется в изнасиловании.
Согласно материалам дела, 10 августа поздней ночью 29-летний житель села, будучи сильно пьян, жестоко избил 45-летнюю женщину и изнасиловал. После нападения женщина обратилась в полицию и злоумышленника задержали.
Мужчина ждет вынесение приговора суда, находясь под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU