2019-09-12T14:50:01+03:00
Общество

В Яр-Сале продолжается благоустройство села

Жители также присоединились к украшению поселения
Алена Кульмухаметова
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В Яр-Сале продолжается благоустройство села. Фото с сайта администрации Ямальского районаВ Яр-Сале продолжается благоустройство села. Фото с сайта администрации Ямальского района
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Село Яр-Сале Ямальского района продолжает преображаться. Это происходит, как в рамках программы благоустройства, так и по инициативе самих сельчан.

Так, жильцы дома по улице Фёдорова, 35 долгое время после заселения в новостройку добирались до своих квартир по песку, который после дождя превращался в грязное месиво. Сейчас же во двор можно беспрепятственно пройти пешком или проехать на автомобиле. Проезд с двух сторон и площадка во дворе выполнены из железобетонных плит.

Поблизости оборудовали пункт для сбора мусора, появились скамейки, цветочницы и небольшой палисадник, где сами жильцы дома высадили деревья, и это еще не все. Жители этого дома прониклись идеей сделать свой двор уютным и сами изготовили цветочницы, в которых красуются петуньи.

Заметные изменения происходят и во дворе группы домов 27, 27Б, 29, 31, и 31А по улице Худи Сэроко. Здесь появились пешеходные дорожки, которые приспособлены для маломобильных граждан, так же их оценят молодые мамы с колясками - на каждую дорожку ведет плавный подъем и предусмотрен такой же плавный спуск. Приятные новости и для автовладельцев – автомобильная парковка станет больше, для этого площадку с мусорными контейнерами перенесут ближе к «овощному» магазину. В ближайшее время здесь отремонтируют участок проезда, установят дополнительные светильники, скамейки и урны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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