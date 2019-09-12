Ямальский чум установят в московском парке «Зарядье»

СЕГОДНЯ 14:31 2019-09-12T14:31:29+03:00

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Делегация Ямала примет участие в работе IV Фестиваля Русского географического общества, который пройдет с 13 по 22 сентября 2019 года в столичном парке «Зарядье».

Представители окружного департамента молодёжной политики и туризма, «Ямалтура», мастера косторезного искусства и песенного фольклора представят округ и установят на территории парка чум. В традиционном жилище северных кочевников арктического региона все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению сувениров из кости оленя, лося и бивня мамонта, которые проведут Сергей Аляба и Иван Савицкий. Национальные ненецкие песни в исполнении Татьяны Лар, руководителя фольклорной группы «Вы’сей» («Сердце тундры»), познакомят москвичей и гостей столицы с тайнами северной души, позволят открыть Ямал как территорию гостеприимства и полярной экзотики.

Добавим, что программе фестиваля также состоятся лекции учёных и путешественников, творческие встречи с фотографами и кинематографистами, мастер-классы по танцам, игре на музыкальных инструментах и декоративно-прикладному искусству, кинопоказы, интеллектуальные игры и викторины с призами.

ИСТОЧНИК KP.RU