2019-09-12T14:01:49+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое департамент заплатит ребенку за порезанную на площадке руку

Малыш получил резанные раны
Алена Кульмухаметова
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В Новом Уренгое департамент заплатит ребенку за порезанную на площадке руку. Фото с сайта прокуратуры ЯНАОВ Новом Уренгое департамент заплатит ребенку за порезанную на площадке руку. Фото с сайта прокуратуры ЯНАО
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О полученных ребенком травмах прокуратура узнала из соцсетей и организовала по данному факту проверку.

По данным прокуратуры ЯНАО, летом 2019 года четырехлетний мальчик в сопровождении матери катался на карусели, расположенной на детской площадке в районе «Виадук». В конструкции карусели отсутствовал стопорный винт, поэтому мальчик получил резаную рану левой руки.

Обслуживание детской площадки и проведение текущего ремонта игрового оборудования на основании муниципального контракта осуществлял предприниматель, которым в отсутствие контроля со стороны управления муниципального хозяйства - данные работы своевременно не проводились.

Для устранения нарушений прокурором начальнику департамента городского хозяйства администрации города внесено представление, по результатам рассмотрения нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Причиненные ребенку физические и нравственные страдания явились основанием для обращения прокурора города в суд с исковым заявлением о взыскании муниципального хозяйства и индивидуального предпринимателя компенсации морального вреда.

Накануне, Новоуренгойский городским судом требования прокурора были удовлетворены, с ответчиков в пользу мальчика взыскана компенсация морального вреда в размере 36 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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