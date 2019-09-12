В Новом Уренгое департамент заплатит ребенку за порезанную на площадке руку
О полученных ребенком травмах прокуратура узнала из соцсетей и организовала по данному факту проверку.
По данным прокуратуры ЯНАО, летом 2019 года четырехлетний мальчик в сопровождении матери катался на карусели, расположенной на детской площадке в районе «Виадук». В конструкции карусели отсутствовал стопорный винт, поэтому мальчик получил резаную рану левой руки.
Обслуживание детской площадки и проведение текущего ремонта игрового оборудования на основании муниципального контракта осуществлял предприниматель, которым в отсутствие контроля со стороны управления муниципального хозяйства - данные работы своевременно не проводились.
Для устранения нарушений прокурором начальнику департамента городского хозяйства администрации города внесено представление, по результатам рассмотрения нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Причиненные ребенку физические и нравственные страдания явились основанием для обращения прокурора города в суд с исковым заявлением о взыскании муниципального хозяйства и индивидуального предпринимателя компенсации морального вреда.
Накануне, Новоуренгойский городским судом требования прокурора были удовлетворены, с ответчиков в пользу мальчика взыскана компенсация морального вреда в размере 36 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU