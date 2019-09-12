2019-09-12T13:34:52+03:00
Общество

На Ямале создают интерактивную карту факторий

Они социально-значимы для тундровиков
Алена Кульмухаметова
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На Ямале создают интерактивную карту факторий. Фото с сайта pixabay.comНа Ямале создают интерактивную карту факторий. Фото с сайта pixabay.com
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Департамент коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа формирует интерактивную аналитическую карту факторий.

По данным ведомства, на базе Единой картографической системы автономного округа создаются дополнительные слои с информацией. Разработанная модель данных позволяет отслеживать финансовые и статистические показатели деятельности факторий, маршруты касланий оленеводческих бригад, расположение сезонных стойбищ. Это позволит в будущем оказывать необходимые меры поддержки кочевникам.

На карте также отмечены точки притяжения кочевников, в которых есть доступ в Интернет, сотовая связь, помещения для проведения медосмотра и товары первой необходимости.

Добавим, что на сегодняшний день в округе созданы 57 факторий. Из них 34 мы относим к особой категории «социально значимых» – они отдалены от населённых пунктов и играют важную роль в обеспечении тундровиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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