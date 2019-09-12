В Салехарде за нападение на полицейского судят тазовчанку

СЕГОДНЯ 12:19 2019-09-12T12:19:46+03:00

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Молодая женщина сначала согласилась, а потом передумала проследовать в отделение полиции и с кулаками набросилась на стража порядка из Салехарда. За нападение на полицейского ей грозит срок

По данным следственного комитета Ямала, 28-летняя жительница села Антипаюта Тазовского района обвиняется в «Применении насилия в отношении представителя власти. 2 июля 2019 года патрульной службе Салехарда поступила ориентировка о доставлении тазовчанки в городской отдел полиции для отработки на причастность к совершенному преступлению. Установив местонахождение женщины в квартире ее знакомого жителя Салехарда, сотрудники полиции прибыли по адресу. Обвиняемая, изначально согласившись добровольно проехать в отдел полиции для разбирательств по факту совершенной кражи, в последний момент передумала и набросилась на сотрудника полиции, ударив его кулаком. Женщина объяснила свой поступок тем, что была пьяна, а когда ее отвлекают от употребления спиртного, она может разозлиться.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU