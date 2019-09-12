СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-12T12:00:31+03:00

В Новом Уренгое стартовал слет школьников. Фото с сайт администрации города Новый Уренгой

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Туристический слет среди школьников стартовал 12 сентября в Новом Уренгое. В нем участвуют более 100 ребят из 13 образовательных учреждений муниципалитета.

По информации городской администрации, команды выехали на традиционное место проведения турслета в лесотундровую зону.

В программу соревнований вошли спортивное ориентирование, короткая дистанция, конкурсы краеведов, туристской песни и туристического быта.

Добавим, что в предстоящие дни в городе пройдут еще три туристических мероприятия – турслет в зачет XXII Спартакиады студенческой молодежи, турслет в рамках VI Спартакиады органов Администрации города Новый Уренгой и туристическое многоборье в рамках XXV Спартакиады трудящихся муниципального образования город Новый Уренгой «За единую и здоровую Россию в XXI веке».

ИСТОЧНИК KP.RU