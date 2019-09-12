2019-09-12T12:00:31+03:00
Общество

В Новом Уренгое стартовал слет школьников

Команды выехали в тундру
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Новом Уренгое стартовал слет школьников. Фото с сайт администрации города Новый УренгойВ Новом Уренгое стартовал слет школьников. Фото с сайт администрации города Новый Уренгой
Изменить размер текста:

Туристический слет среди школьников стартовал 12 сентября в Новом Уренгое. В нем участвуют более 100 ребят из 13 образовательных учреждений муниципалитета.

По информации городской администрации, команды выехали на традиционное место проведения турслета в лесотундровую зону.

В программу соревнований вошли спортивное ориентирование, короткая дистанция, конкурсы краеведов, туристской песни и туристического быта.

Добавим, что в предстоящие дни в городе пройдут еще три туристических мероприятия – турслет в зачет XXII Спартакиады студенческой молодежи, турслет в рамках VI Спартакиады органов Администрации города Новый Уренгой и туристическое многоборье в рамках XXV Спартакиады трудящихся муниципального образования город Новый Уренгой «За единую и здоровую Россию в XXI веке».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде за нападение на полицейского судят тазовчанку
Сбербанк выступил генеральным партнёром форума «День знаний для предпринимателей»
Выпускник из Ноябрьска выиграл грант Министерства науки и высшего образования и науки РФ
Ямальца обвиняют в совращении подростка
В Салехарде до конца года снесут 30 аварийных домов
К обязательным работам приговорили горе-бизнесмена из Салехарда
В Салехарде пройдет фестиваль-смотр «Пикниковый период»
На Ямале будут повышать качество медицины
Погода на Ямале 12 сентября: сильный ветер и дожди
АО «Транснефть – Сибирь» завершило подготовку объектов к осенне-зимнему периоду
Житель Нового Уренгоя задержан с партией наркотиков
В Лабытнангах у поликлиники установили остановочный павильон с подогревом
В Салехарде водителей автобусов переодели в униформу
Команда по футболу из Нового Уренгоя стала победителем Кубка Губернатора Ямала
В Надыме наказали пристава, который не смог найти больного туберкулезом ямальца
Количество передвижных камер на дорогах Ямала увеличат вдвое
Жителя Ноябрьска при покупке колес обманул мошенник
Общественники требуют от властей убрать все несанкционированные свалки вблизи Салехарда
В Новом Уренгое детям–сиротам выдали ключи от квартир
Ямал принимает участие в акции «Живи, лес!»