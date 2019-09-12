СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-12T10:59:03+03:00

Выпускник из Ноябрьска выиграл грант Министерства науки и высшего образования и науки РФ. Фото с сайта администрации города Ноябрьск

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Выпускник Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий Петр Фадеев выиграл грант Министерства науки и высшего образования и науки РФ.

По информации администрации города Ноябрьск, сегодня талантливый молодой программист обучается в Венгрии по специальной программе бакалавриата. С 5 сентября он студент ÓBUDA UNIVERSITY John von Neumann Faculty of Informatics в Будапеште.

Министерство объявило о приёме зарубежными странами наших студентов и аспирантов в конце ноября прошлого года. В ноябрьском колледже был проведён отборочный тур для участия в данном гранте. Одно из обязательных условий – отличные знания по специальности, участие в международном движении WorldSkills, владение английским языком не ниже уровня В2 (выше среднего). Из многих претендентов был выбран лучший - выпускник группы (специальность «Программирование в компьютерных системах») Пётр Фадеев.

В январе 2019 года в департамент международного сотрудничества Министерства высшего образования и науки РФ был оправлен на рассмотрение пакет документов. Получив положительный ответ, Пётр прошел онлайн-тестирование по программированию, физике и математике на английском языке.

Пётр успешно сдал международный экзамен по английскому языку на базе колледжа и получил сертификат LRN.

ИСТОЧНИК KP.RU