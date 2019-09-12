2019-09-12T10:59:03+03:00
Общество

Выпускник из Ноябрьска выиграл грант Министерства науки и высшего образования и науки РФ

Парень обучается в Венгрии
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Выпускник из Ноябрьска выиграл грант Министерства науки и высшего образования и науки РФ. Фото с сайта администрации города НоябрьскВыпускник из Ноябрьска выиграл грант Министерства науки и высшего образования и науки РФ. Фото с сайта администрации города Ноябрьск
Изменить размер текста:

Выпускник Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий Петр Фадеев выиграл грант Министерства науки и высшего образования и науки РФ.

По информации администрации города Ноябрьск, сегодня талантливый молодой программист обучается в Венгрии по специальной программе бакалавриата. С 5 сентября он студент ÓBUDA UNIVERSITY John von Neumann Faculty of Informatics в Будапеште.

Министерство объявило о приёме зарубежными странами наших студентов и аспирантов в конце ноября прошлого года. В ноябрьском колледже был проведён отборочный тур для участия в данном гранте. Одно из обязательных условий – отличные знания по специальности, участие в международном движении WorldSkills, владение английским языком не ниже уровня В2 (выше среднего). Из многих претендентов был выбран лучший - выпускник группы (специальность «Программирование в компьютерных системах») Пётр Фадеев.

В январе 2019 года в департамент международного сотрудничества Министерства высшего образования и науки РФ был оправлен на рассмотрение пакет документов. Получив положительный ответ, Пётр прошел онлайн-тестирование по программированию, физике и математике на английском языке.

Пётр успешно сдал международный экзамен по английскому языку на базе колледжа и получил сертификат LRN.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде за нападение на полицейского судят тазовчанку
В Новом Уренгое стартовал слет школьников
Сбербанк выступил генеральным партнёром форума «День знаний для предпринимателей»
Ямальца обвиняют в совращении подростка
В Салехарде до конца года снесут 30 аварийных домов
К обязательным работам приговорили горе-бизнесмена из Салехарда
В Салехарде пройдет фестиваль-смотр «Пикниковый период»
На Ямале будут повышать качество медицины
Погода на Ямале 12 сентября: сильный ветер и дожди
АО «Транснефть – Сибирь» завершило подготовку объектов к осенне-зимнему периоду
Житель Нового Уренгоя задержан с партией наркотиков
В Лабытнангах у поликлиники установили остановочный павильон с подогревом
В Салехарде водителей автобусов переодели в униформу
Команда по футболу из Нового Уренгоя стала победителем Кубка Губернатора Ямала
В Надыме наказали пристава, который не смог найти больного туберкулезом ямальца
Количество передвижных камер на дорогах Ямала увеличат вдвое
Жителя Ноябрьска при покупке колес обманул мошенник
Общественники требуют от властей убрать все несанкционированные свалки вблизи Салехарда
В Новом Уренгое детям–сиротам выдали ключи от квартир
Ямал принимает участие в акции «Живи, лес!»