Ямальца обвиняют в совращении подростка

СЕГОДНЯ 10:38 2019-09-12T10:38:29+03:00

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В одном из сел Ямальского района местный житель начал интимные отношения с девушкой. Теперь ему грозит срок, ведь ей нет 16 лет.

Как сообщили в следственном комитете Ямала, в отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». В декабре 2018 злоумышленник, зная, что девушке не исполнилось еще 16 лет, вступил с несовершеннолетней в половое сношение. В результате его преступных действий нарушено нормальное физическое и психологическое развитие несовершеннолетней девочки.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU