Ямальца обвиняют в совращении подростка
В одном из сел Ямальского района местный житель начал интимные отношения с девушкой. Теперь ему грозит срок, ведь ей нет 16 лет.
Как сообщили в следственном комитете Ямала, в отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». В декабре 2018 злоумышленник, зная, что девушке не исполнилось еще 16 лет, вступил с несовершеннолетней в половое сношение. В результате его преступных действий нарушено нормальное физическое и психологическое развитие несовершеннолетней девочки.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU