2019-09-12T10:30:52+03:00
Общество

В Салехарде до конца года снесут 30 аварийных домов

Деньги на мероприятие уже выделены
Алена Кульмухаметова
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В Салехарде до конца года снесут 30 аварийных домов. Фото с сайта администрации города СалехардВ Салехарде до конца года снесут 30 аварийных домов. Фото с сайта администрации города Салехард
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На территории Салехарда на сегодня расселены 30 домов признанных аварийными и подлежащими к сносу. По данным городской администрации до конца 2019 года они будут все снесены.

Так, три дома уже снесены, по пяти домам заключен контракт, по остальным идет подготовка документации для процедуры определения подрядной организации. На стадии исполнения находится контракт по сносу пяти домов по адресам: ул. Набережная, д. 56 Б, ул. Николаева, д. 23, ул. Гоголя, д.10, ул. Чкалова, д. 8А, Набережная, д.77. Так, 05 сентября состоялись торги по отбору подрядной организации. Победителем торгов стал местный подрядчик ИП Магомедов У.И. Финансирование мероприятий по обеспечению сноса расселенных аварийных домов, осуществляется из окружного и городского бюджетов.

Добавим, что расселенные дома несут большую опасность и могут стать причиной возникновения пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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