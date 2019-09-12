К обязательным работам приговорили горе-бизнесмена из Салехарда

СЕГОДНЯ 09:35 2019-09-12T09:35:37+03:00

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Фирму на подставное лицо оформили в налоговой Салехарда. После проверки всех документов виновным оказался руководитель.

По данным СУ СК ЯНАО, в городе Салехарде в июне 2019 года к 40-летнему местному жителю обратились его знакомые с предложением предоставить за вознаграждение им его паспорт для смены генерального директора коммерческой организации на него, как на подставное лицо.

Управлять фирмой ямалец не мог, но согласился с данным предложением. Через несколько дней мужчина вместе со своими знакомыми – учредителями данной коммерческой организации, изготовив пакет юридических документов для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, предоставили документы в налоговый орган. При этом осужденный фактически управление коммерческой организацией не осуществлял и не собирался осуществлять.

В ходе предварительного следствия и в судебном процессе мужчина полностью признал свою вину и активно содействовал следствию в раскрытии преступления.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU