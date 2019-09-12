СЕГОДНЯ 08:34 2019-09-12T08:34:41+03:00

В Салехарде пройдет фестиваль-смотр «Пикниковый период». Фото с сайта культуры Салехарда

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Фестиваль-смотр «Пикниковый период» на лучшее оформление зоны отдыха и приготовление командных блюд из картофеля пройдет 14 сентября в полдень близ скульптуры «Мамонт».

По информации департамента культуры города Салехард, мероприятие пройдет на паромной переправе "Салехард – Лабытнанги". Блюда будут оценивать жюри, состав которого будет определен стихийно среди гостей мероприятия. Всех участников и гостей Фестиваля-конкурса «Пикниковый период» ждет насыщенная программа от артистов творческого объединения «Эксперимент» Центра культуры и спорта «Геолог».

Вход на мероприятие свободный, возрастных ограничений нет.

ИСТОЧНИК KP.RU