2019-09-12T08:34:41+03:00
Звезды

В Салехарде пройдет фестиваль-смотр «Пикниковый период»

Участников и гостей ждет насыщенная программа
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Салехарде пройдет фестиваль-смотр «Пикниковый период». Фото с сайта культуры СалехардаВ Салехарде пройдет фестиваль-смотр «Пикниковый период». Фото с сайта культуры Салехарда
Изменить размер текста:

Фестиваль-смотр «Пикниковый период» на лучшее оформление зоны отдыха и приготовление командных блюд из картофеля пройдет 14 сентября в полдень близ скульптуры «Мамонт».

По информации департамента культуры города Салехард, мероприятие пройдет на паромной переправе "Салехард – Лабытнанги". Блюда будут оценивать жюри, состав которого будет определен стихийно среди гостей мероприятия. Всех участников и гостей Фестиваля-конкурса «Пикниковый период» ждет насыщенная программа от артистов творческого объединения «Эксперимент» Центра культуры и спорта «Геолог».

Вход на мероприятие свободный, возрастных ограничений нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале будут повышать качество медицины
Погода на Ямале 12 сентября: сильный ветер и дожди
АО «Транснефть – Сибирь» завершило подготовку объектов к осенне-зимнему периоду
Житель Нового Уренгоя задержан с партией наркотиков
В Лабытнангах у поликлиники установили остановочный павильон с подогревом
В Салехарде водителей автобусов переодели в униформу
Команда по футболу из Нового Уренгоя стала победителем Кубка Губернатора Ямала
В Надыме наказали пристава, который не смог найти больного туберкулезом ямальца
Количество передвижных камер на дорогах Ямала увеличат вдвое
Жителя Ноябрьска при покупке колес обманул мошенник
Общественники требуют от властей убрать все несанкционированные свалки вблизи Салехарда
В Новом Уренгое детям–сиротам выдали ключи от квартир
Ямал принимает участие в акции «Живи, лес!»