На Ямале будут повышать качество медицины

СЕГОДНЯ 08:00 2019-09-12T08:00:59+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на заседании правительства округа отметил значение для власти региона вопросов развития здравоохранения.

О том, как будут решать основные проблемы и добиваться роста качества, доступности и комфорта медицинской помощи в округе рассказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков. Были собраны предложения со всех наших медицинских учреждений и получены 247 различных предложений по улучшению системы. Опрошена и другая сторона – пациенты. 7 тысяч ямальцев приняли участие в опросе на ресурсе «Живём на Севере». Все поступившие с обеих сторон предложения мы обсудили на стратегической сессии, где и определили приоритеты развития отрасли.

Начиная со следующего года, изменятся и подходы к повышению квалификации ямальских врачей. Одним из главных стимулов профессионального роста, по мнению руководства профильного департамента, станет оценка пациентов, которой они смогут делиться через Push-уведомления в мобильном приложении. Дополнительной мотивацией послужит и организация в регионе конкурса лучших управленцев в сфере медицины по принципу «Лидеров России». Выслушав отчет директора департамента здравоохранения, губернатор просил его разработать и предложить методы оценки эффективности всех озвученных на заседании правительства мер, касающихся развития здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU