2019-09-12T07:25:01+03:00
Общество

Погода на Ямале 12 сентября: сильный ветер и дожди

Ночью возможен снег
Алена Кульмухаметова
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Погода на Ямале 12 сентября: сильный ветер и дождиПогода на Ямале 12 сентября: сильный ветер и дождиФото: Татьяна Коркина
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В четверг 12 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается переменная облачность и небольшие дожди, местами сильный ветер.

В Ноябрьске и Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём около +5 градусов. Ветер северо-западный 5-11 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме переменная облачность, ночью возможен небольшой снег. Температура воздуха днём около +4, +5 градусов. Ветер северный 8-14 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём +4, +5 градусов. Ветер северный 9-16 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +4, +6 градусов. Ветер южный 2-4 метров в секунду.

В Мужах пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +8, +9 градусов. Ветер южный 2-5 метров в секунду.

В Яр-Сале переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём +5, +6 градусов. Ветер северный 2-6 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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