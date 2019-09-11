СЕГОДНЯ 15:21 2019-09-11T15:21:09+03:00

Житель Нового Уренгоя задержан с партией наркотиков. Фото с сайта УМВД ЯНАО

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Во время профилактического рейда полицейские Нового Уренгоя около магазина задержали ранее не судимого 39-летнего мужчину. При досмотре в автомобиле у ямальца обнаружена бумажная коробка с веществом растительного происхождения.

Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством растительного происхождения массой 131 грамм.

Злоумышленник пояснил полицейским, что наркотики он приобрел для личного потребления.

В отношении мужчины следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщает пресс-служба УМВД ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU