Житель Нового Уренгоя задержан с партией наркотиков
Во время профилактического рейда полицейские Нового Уренгоя около магазина задержали ранее не судимого 39-летнего мужчину. При досмотре в автомобиле у ямальца обнаружена бумажная коробка с веществом растительного происхождения.
Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством растительного происхождения массой 131 грамм.
Злоумышленник пояснил полицейским, что наркотики он приобрел для личного потребления.
В отношении мужчины следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщает пресс-служба УМВД ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU