СЕГОДНЯ 15:07 2019-09-11T15:07:16+03:00

В Лабытнангах у поликлиники установили остановочный павильон с подогревом. Фото с сайта администрации города Лабытнанги

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Благоустройство города Лабытнанги продолжается. Накануне возле поликлиники установлен автобусный павильон с подогревом. А в ближайшее время по улице Первомайской будут установлены еще три скамейки с подогревом.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. В этом году дополнением к благоустройству городских улиц и площадей стали ажурная конструкция на кольцевой развязке дорог Советская-Первомайская, фотозоны «Лабытнанги» и «Велосипед», светодиодные арки, электронный калькулятор-календарь, который напоминал избирателям, сколько дней осталось до единого дня голосования. На площади В. Нака для игр детворы установлены беседка и лабиринт.

Главным объектом благоустройства стал новый сквер «Молодёжный», его торжественное открытие состоялось накануне празднования Дня города.

ИСТОЧНИК KP.RU