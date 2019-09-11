2019-09-11T15:07:16+03:00
Общество

В Лабытнангах у поликлиники установили остановочный павильон с подогревом

Горожане могут согреться во время ожидания автобуса
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Лабытнангах у поликлиники установили остановочный павильон с подогревом. Фото с сайта администрации города ЛабытнангиВ Лабытнангах у поликлиники установили остановочный павильон с подогревом. Фото с сайта администрации города Лабытнанги
Изменить размер текста:

Благоустройство города Лабытнанги продолжается. Накануне возле поликлиники установлен автобусный павильон с подогревом. А в ближайшее время по улице Первомайской будут установлены еще три скамейки с подогревом.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. В этом году дополнением к благоустройству городских улиц и площадей стали ажурная конструкция на кольцевой развязке дорог Советская-Первомайская, фотозоны «Лабытнанги» и «Велосипед», светодиодные арки, электронный калькулятор-календарь, который напоминал избирателям, сколько дней осталось до единого дня голосования. На площади В. Нака для игр детворы установлены беседка и лабиринт.

Главным объектом благоустройства стал новый сквер «Молодёжный», его торжественное открытие состоялось накануне празднования Дня города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24